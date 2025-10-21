レナサイエンスは小動き。２０日取引終了後、開発中の「維持血液透析支援ＡＩプログラム医療機器」に対する薬事承認のための臨床性能試験で、主要評価項目を達成したと発表した。この試験は、昨年１０月から東北大学、聖路加国際病院を含む国内８医療機関（東北、関東、中部、西日本など異なる地域）で実施していたもの。この発表に対する株価への反応は限定的のようだ。 出所：MINKABU PRESS