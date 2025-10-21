タイミーが反発している。同社は２０日、北海道千歳市及び、ちとせの介護医療連携の会と介護・福祉分野をはじめとした人材確保に関する連携協定を締結したと発表。同日には愛媛県愛南町及び高知県宿毛市と包括連携協定を結んだことも明らかにしており、地方自治体での連携が順調に拡大していることが買い手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS