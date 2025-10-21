午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２９、値下がり銘柄数は４８７、変わらずは９５銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位にその他金融、その他製品、精密機器、金属製品など。値下がりで目立つのは水産・農林、保険、建設など。 出所：MINKABU PRESS