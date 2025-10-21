ポーラ・オルビスグループのトリコが運営するヘアケアブランド「GINZUBA（ギンズバ）」は10月28日、髪の“うねり”悩みに特化し、しなやかにまとまる髪へ導く「スムース リペアミルク」をECサイトにて販売開始します。■うねりの悩みに特化したヘアミルク湿気や乾燥、年齢やダメージによって起こる髪のうねり。毎朝まとまらず、スタイリングに時間がかかる――そんな悩みに対し、GINZUBAはうねりの根本原因を徹底的に研究。独自処