新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が無料配信を開始したオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）に出演する俳優の藤木直人さんが、10月12日に将棋のまち・高槻で行われた「高槻将棋まつり」にスペシャルゲストとして初登壇。集まった“将棋ファン”500人の前で「アマチュア初段」授与を生報告しました。【スペシャル予告映像】https://www.youtube.com/watch?v=Pv05dutdYKY■『MISS KING / ミス・キング』とは