国際卓球連盟（ITTF）は21日、2025年第43週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には8選手 女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、大藤沙月（ミキハウス）が10位に名を連ねており、3選手がトップ10をキープしている。11位に橋本帆乃香（デンソーポラリス）、14位に早田ひな（日本生命）、15位に長粼美柚（木下アビエル神