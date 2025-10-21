21日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝150円68銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝175円58銭前後と23銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース