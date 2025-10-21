¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¤¬21Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇÄãºÇ°­¡×¾õÂÖ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¸åÇÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÝæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¤Ï18Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¿ô¡¹¤ÎÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢º£ºÇÄãºÇ°­¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ë¤ß¤ëÆâ¤Ë¿´¤¬¥É¥¹¹õ¤¯À÷¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¿©¤¤»ß¤á¡¢²¿¤È¤«ÌÀÆü¤Ë¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤ËÅ¾²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡ª´èÄ¥¤ì¡¢°½¾®Ï©æÆ¡ªÉé¤±¤ë¤Ê¡¢°½¾®Ï©æÆ¡ª·¯¤«¤é¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤È°ì½ÅâÛ¤·