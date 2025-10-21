これは筆者自身が体験した“歯医者嫌いな夫”とのエピソードです。仕事が忙しいと先延ばしにしていた夫が、実は「歯医者が怖かった」と打ち明けた瞬間から始まったこの出来事。夫婦の会話と、ちょっとした工夫が心の壁を取り除いていったお話です。 歯が痛いと言い続ける夫 夫が「歯が痛い」と言い出したのは、もう3ヶ月も前のこと。最初は仕事が忙しくて歯医者に行けないだけかと思い、私もあまり深くは考えていません