2025年10月にMicrosoftが配信したWindows 11向けの累積更新プログラム(KB5066835)を適用した環境で、localhostへのアクセスができなくなるという問題が発生しています。これにより、開発者などが自身のPC上で開発・テストしているウェブアプリにローカルホストを通じて接続できなくなり、Visual StudioでのデバッグやASP.NETビルドといった作業に支障が出ています。Localhost not working anymore after 2025-10 cumulative update