株式会社新日本教育シューズが、2025年10月9日(木)に滋賀県内の小学校体育館にて「第2回すべらんDAY」を開催しました。イベントでは、同社の高機能上履き「教育パワーシューズ」と一般的な上履きを、小学生とその保護者が実際に履き比べ！運動時のパフォーマンスや足の使い方の違いを“体感”する機会となりました。 新日本教育シューズ「第2回すべらんDAY」 このイベントは、ある小学校の先生からの「体育の授業