テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが２１日までに自身のＳＮＳを更新し、秋らしい衣装ショットを公開した。インスタグラムで「１０２０ＭＯＮ先延ばしにしていた衣替え、今日こそ頑張ります」とつづって、ワインレッドの長袖ブラウスにピンクのワイドパンツ姿をアップした。この投稿には「凄（すご）く魅力的」「めっちゃ美ぼう」「お姉さん美女」「スタイルバッチリ」などの声が寄せられている。