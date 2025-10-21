１７日（日本時間１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦（対ブルワーズ）に二刀流出場し、３本塁打＆１０奪三振で２年連続ワールドシリーズ進出に貢献したドジャース・大谷翔平投手（３１）をトランプ米大統領が称賛した。２０日（同２１日）、ホワイトハウスで米大学野球の優勝チームの表敬訪問を受けた際、「本当にすごい選手。驚異的だ」と自ら話題を持ち出した。「ＯＨＴＡＮＩ」と直接名前を出したわけではないが、