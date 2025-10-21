株式会社エム・トゥ・エムが、昭和100年の節目を記念して発売された書籍「日経ムック 昭和100年」に掲載されました！日本経済新聞出版から2025年10月15日に発行されたこのムック本で、日本初の粉末ホワイトソースを開発した同社の軌跡が、懐かしい昭和テイストのイラストとともに紹介されています。 エム・トゥ・エム「日経ムック 昭和100年」掲載 株式会社エム・トゥ・エムは、1928年(昭和2年)創業。1876年(明治9