Ｊ１・浦和レッズで活躍し、日本代表ではワールドカップ（Ｗ杯）初出場をつかんだ「ジョホールバルの歓喜」で決勝ゴールを決めた岡野雅行さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演。サッカー部を自らつくってチームを強化した高校生活の思い出を、番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんと語った。島根県の全寮制の高校へ岡野さんは横浜市出身で市内の小・中学校を卒業したが、高校は島根