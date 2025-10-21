女優のん（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。台湾での「浪人祭Vagabond Festival 2025」に参加したことを報告した。「楽しかったーー夢のような時間でした」とつづり、丈の短い白のTシャツに黒のパンツ姿の“おへそチラリ”ルックを公開。「ぐねぐねネクタイ」称したネクタイをつけ、ポーズをとったショットもアップした。ファンやフォロワーからも「へそ出しコーデかっこいい」「オナカ冷やさないでね」「かっこよすぎる