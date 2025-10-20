とちぎテレビ 那須塩原市内の大型商業施設にこのほど常設のドッグランが開設され、ペットも飼い主も楽しめるイベントが開催されました。 那須塩原市にある那須ガーデンアウトレットでは、ペットと家族が一緒に楽しめるイベント「ドッグフェスタ」が開かれました。ワンちゃんグッズのマルシェが出展されたほか、ワンちゃんたちのスポーツイベント「イヌリンピック」などが行われました。 このイベントは、１０