きょう午前8時44分ごろ、埼玉県鴻巣市の踏切でJR高崎線の上り列車と乗用車が接触しました。【写真を見る】【速報】埼玉・鴻巣市の踏切でJR高崎線の上り列車と乗用車が接触54歳女性が病院に搬送JR高崎線の東京−高崎間で運転見合わせこの事故で乗用車を運転していた54歳の女性が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。警察や消防が状況を確認していますが、この事故でJR高崎線は東京駅と高崎駅の間で運転を見合わ