とちぎテレビ １０月１９日に行われた任期満了に伴う那須烏山市の市長選挙で、四つ巴の激戦を制して３回目の当選を果たした、現職の川俣純子氏が２０日、当選の喜びと今後の抱負を語りました。 那須烏山市の市長選挙は現職の川俣氏のほかに、３人の新人が立候補し、平成の大合併以降で最多の四つ巴の戦いとなりました。 開票の結果、川俣氏は５８４８票を獲得し、２位におよそ１３００票差をつけ、３回目の当選を果たしま