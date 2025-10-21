レースクイーン（レースアンバサダー）の日南まみ（29）が20日までにインスタグラムを更新。19日、大分・オートポリスで開催されたスーパーGT第7戦決勝で、担当チームが優勝したことを報告し、オフショットを公開した。日南は「SUPERGT Rd．7 AUTOPOLIS 100号車は12番手からスタートでしたが、見事優勝しました」と報告。続けて「ホンダ1，2，3フィニッシュ。この結果により、最終戦はタイトル獲得の権利が残りました」と説明し、