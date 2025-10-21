サッカー元日本代表MF中田英寿氏（48）が代表を務める「JAPAN CRAFT SAKE COMPANY」がロッテ、福井県の黒龍酒造とコラボし、24年11月に発売したチョコレート「YOIYO酒ガナッシュ＜黒龍酒造＞貴醸酒」の再々販売が決定した。21日午前10時からロッテグループ公式オンラインモールで数量限定で販売する。「YOIYO酒ガナッシュ＜黒龍酒造＞貴醸酒」は、24年11月5日に発売した初回生産分、今年1月28日に発売した再販売、いずれも発売