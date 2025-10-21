鹿角市八幡平の果樹園でリンゴ約200個が食べられているのが見つかりました。付近にはクマとみられる痕跡が確認されています。鹿角警察署の調べによりますと、鹿角市八幡平字鳥居平の果樹園で鹿角市の90代の男性が園内を確認したところ、リンゴ約200個が食べられているのを発見しました。付近にはクマとみられる痕跡があったということです。18日午後4時から20日午後1時ごろまでに被害にあったとみられています。警察が関係機関に連