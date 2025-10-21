20日夕方、能代市で車がクマに衝突する事故が相次ぎました。運転していていた人にけがはありませんでした。能代警察署の調べによりますと20日午後6時ごろ、能代市二ツ井町小繋の国道7号を北秋田市方向から能代市方向に走っていた普通乗用車が、左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた50代の男性にけがはありませんでした。衝突したクマは体長が約1メートルだったということです。一方、午後6時半ごろに