◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦が２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズが１回裏にすぐさま追いついた。１回表にネーラーの右前安打で先制を許したブルージェイズ。なおも１死一塁でポランコの遊ゴロで、遊撃ヒメネスが二塁を踏んで一塁送球。ところが二塁手前でジャンプした一塁走者