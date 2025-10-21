巨人の泉口友汰内野手、オコエ瑠偉外野手、若林楽人外野手が２１日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われている残留練習に合流した。２年目の泉口は今季、開幕２軍スタートから一気に正遊撃手の座を奪い、キャリアハイの１３３試合で打率３割１厘とブレイク。出塁率３割６分２厘、１５４安打、得点圏打率３割４厘とチームトップの成績でけん引した。１０年目のオコエは開幕１軍をつかんだが、５月に右肘手術を行い６月に復