【エルサレム＝福島利之】イスラエルの首相府は２０日夜、パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスに拘束されていた人質の遺体１体が新たに返還されたと発表した。ガザでの停戦継続が不安定な状態になる中、イスラエルを２０日に訪問した米国の特使らはベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談。停戦の維持について協議した模様だ。首相府によると、遺体は赤十字を通してイスラエル軍に返還された。身元の確認後、遺族に引き渡