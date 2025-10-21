TBSの良原安美アナウンサー（30）が20日に、自身のインスタグラムを更新。私服姿を投稿した。良原アナは「パキッとした色を着た方が映えるのだろうけど、私は天気に同化したいタイプ。(どんなタイプ)」とつづり、私服姿を投稿。良原アナはミニスカートに透け感のあるタイツとブーツをあわせ、美脚の引き立つ秋コーデを見せている。神奈川県横浜市出身の良原アナは立大経済学部卒業後の18年にTBSへアナウンサーとして入社。同期には