モーニング娘。’２５の北川莉央（２１）がテレビ東京の社員に内定しているとみられることが２１日、分かった。北川はＳＮＳ上の投稿ルール違反により活動を自粛中で、２０日の公式ＨＰで年内いっぱいでのグループとハロー！プロジェクトの卒業を発表。１２月３日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めていくが、来春以降はテレ東のアナウンサー職に就くことが有力視されている。近年では「モ