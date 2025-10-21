グラビアアイドルの夏佳しおさんが18日、「東京Lily10周年記念撮影会」に出演し、長年の活動を支えた東京Lilyとファンへの感謝を述べるとともに、自身の高校時代からの劇的な自己変革を明かした。 この日のイベントは、グラビアアイドルの撮影会などを運営する「東京Lily」が10周年を記念して開催した特別撮影会。夏佳さんは、「東京Lilyさんには、月に2回ぐらい出させていただいてますが、10周年と聞いログインして続きを読むThe