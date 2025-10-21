元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が21日、レギュラーコメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。自民党と日本維新の会の連立合意文書について私見を述べた。「自民党と日本維新の会の連立政権合意書っていうのを読んだんですよ、12項目の。これを読んだら、公明党と連立時代に決して入らない要素が満載なんですよ」と切り出した。「何かと言ったら、保守というよりも右翼って言った