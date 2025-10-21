中国で絶賛上映中の宇宙映画「窓の外は青い星」の中国本土での累計興行収入が10月20日、5000万元（約10億6000万円）を突破しました。観客動員数は延べ130万人以上です。中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）がプロデュースしたこの初の8K撮影による宇宙実写映画は、質が高い上に観客の口コミもあり、市場の予測よりも早く5000万元の興行収入を達成しました。この作品では、2021年10月に打ち上げられた中国の有人