21日朝、大仙市で50代の男性がクマに襲われけがをしました。警察と消防によりますと21日午前8時20分ごろ、襲われた男性本人から警察に通報がありました。男性は、大仙市豊岡の自宅の周辺でクマにひっかかれたとみられます。男性は病院で手当を受けていますが、けがの程度はわかっていません。