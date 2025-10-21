福岡県警八幡西署は21日、北九州市八幡西区岸の浦1丁目付近で20日午後7時30分ごろ、通行中の女性が後方から来た男から、袖をつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30代、スポーツウエア風黒色長袖上衣、黒色長ズボンを着用。