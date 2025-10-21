調整する北川（右）＝6月、レガネス日本サッカー協会は21日、欧州遠征でイタリア、ノルウェーとの国際親善試合に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」で、パリ五輪代表のDF北川（エバートン）がけがで不参加となり、DF白垣（C大阪ヤンマー）を初招集することになったと発表した。