財務大臣に片山氏起用で円買い、3月「物価高の沈静化に向け円高進行が望ましい」発言 片山さつき氏の財務相への起用が固まったとのFNN報道を受け円買い、ドル円は一時150.51円付近まで下落した。 片山氏は今年3月にロイターのインタビューで「120円台が実力との見方多い」と発言。物価高の沈静化に向け円高進行が望ましいとの見解を示していた。金融政策については言及していない。