ソフトバンクは２０日、みずほペイペイドームで行われたＣＳファイナルＳで日本ハムとの激闘を制し、日本シリーズ進出を決めた。試合後は歓喜のシャンパンファイト。重圧から解放され、選手会長の周東佑京外野手、栗原陵矢内野手らは上半身裸になって美酒を浴びた。背部痛を抱えながら第３戦で決死のダイビングキャッチを試みるなど、再三ハッスルプレーを見せてきた周東。ＳＮＳでは「周東、背中がアザだらけでボロボロだっ