21日の東京株式市場の日経平均株価は続伸し、始値で4万9675円43銭をつけた。前日終値からの上げ幅は一時500円を超えて4万9700円台で推移し、取引時間中の史上最高値を更新した。20日のニューヨーク株式市場では、米中貿易摩擦への懸念が緩和し、買い注文が優勢となってダウ平均が続伸し、前週末比515ドル97セント高の4万6706ドル58セントで取引を終えていた。自民党と日本維新の会が連立に合意し、自民党の高市総裁が首相に選出さ