ユカリアが続伸。前日はマドを開けて急速に株価水準を切り上げたが、きょうは目先筋の利益確定売りをこなし上値指向を維持している。フシ目の１０００円大台ラインを突破して一段の上値をうかがう展開に。医療機関の経営支援や高齢者向け介護施設の運営・紹介も手掛けている。前日取引終了後、東証が２１日付で同社株をグロース市場の貸借銘柄に新たに選定したことを発表しており、これを手掛かり材料に投資資金を誘導して