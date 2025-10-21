アトレティコ・マドリーのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスがプレミアリーグのスタイルに言及しつつ、アーセナル戦に自信をのぞかせた。記者会見でのコメントをスペイン『アス』が伝えている。アトレティコは21日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)第3節でアーセナルの本拠地に乗り込む。マンチェスター・シティでのプレー経験もあるアルバレスは、会見でプレミアリーグとラ・リーガの違いについて問われると、次のよ