アルインコが反落している。２０日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高３１７億４８００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益１２億５６００万円（同４．４％減）、純利益９億１８００万円（同１０．８％減）と増収減益となったことが嫌気されている。 建設機材関連事業で、大規模な現場において消耗度が高い鋼製やアルミ製の足場板に購買ニーズが生じているほか、新型くさび緊結式足場「アルバト