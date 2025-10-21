ワシントンホテルは大幅続伸している。投資運用業の米ケンブリッジ・アジアが２０日の取引終了後に関東財務局へ大量保有報告書を提出した。新たにワシントンＨの株式について５％を超えて保有していることが明らかになり、需給思惑的な買いが集まっている。大量保有報告書によると、ケンブリッジ・アジアの保有割合は５．０１％。報告義務発生日は９月３０日。保有目的は「投資及び状況に応じた重要提案行為等」としている。