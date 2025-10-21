イトーヨーギョーがカイ気配スタートで続急騰、株価は前日まで４営業日続伸でこの間に４３％も水準を切り上げたが、きょうも勢いが止まらず前日比で２０％を大きく上回る上昇を示し、２０００円台まで一気に駆け上がる場面があった。マンホールなどのコンクリート２次製品の製造・販売を行い、ライン導水ブロックを中心とした道路関連製品で商品競争力が高い。国策として迅速な対応が求めら