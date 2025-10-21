タレントのMEGUMI(44)が、20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。「リスペクト」している芸能人を明かした。この日はゲストにお笑いタレントのなかやまきんに君とビキニフィットネスの女王、安井友梨が登場。MEGUMIは「今、体質改善してて。筋肉をどうしようかといろんなことにトライしてて食事制限とかしたので今一番お会いしたいお2人」と感激した。さらに「“きんにさん”のYouTube