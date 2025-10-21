テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、きょうにも自民党・高市早苗総裁が首相に選出される見通しで日本維新の会との連立政権が誕生すると報じた。２０日夕方に自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が国会内で会談して連立政権の樹立で正式合意。合意書に署名した。これにより高市総裁が首相となり、新内閣が誕生となることを伝えた。元テレビ朝日社員でコメ