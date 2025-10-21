マルセロ・ヒアンが肉離れで戦線離脱FC東京は10月21日、FWマルセロ・ヒアンが右ハムストリングス肉離れにより全治約4〜6週間と診断されたことを発表した。クラブの発表によると、ヒアンは10月14日のトレーニングで負傷し、右ハムストリングスの肉離れと診断されたという。全治まで約1か月で、残りわずかとなったシーズン終盤での離脱は、チームにとっても痛手となりそうだ。9月30日にはFW長倉幹樹の負傷も発表されており、FW陣