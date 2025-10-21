【2025年ドラフト注目投手「生採点」】【もっと読む】まだ無名の「アマNo.1サウスポー」評価爆上がり！23日ドラフト「外れ1位」なら大争奪戦も…毛利海大（明大）◇◇◇今春、そして現在進行中の秋のリーグ戦、2季連続で明大のエースとして“奮投”を続ける毛利海大投手のいちばんのアドバンテージは、いつもコンスタントに持てる実力を発揮して勝利に結びつけ、大崩れのない「任せて安心」感だ。どっしりと重心