総務省が10月3日に発表した労働力調査に、今後の労働市場の気になる指標がいくつか見られた。2025年8月の就業者数は、6835万人と前年同月比で20万人増え37カ月連続の増加となった。丸亀製麺「年収最大2000万円」の仰天…「外食チェーン店長＝稼げる」時代がやってきた？だが、前月比では15万人減少、さらに前年の7月（55万人増）、6月（51万人増）、5月（72万人増）に比べ今年8月の増加幅は20万人と大きく減少しているのだ。