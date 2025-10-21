¿·½É2ÃúÌÜ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê29¡Ë¡£Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡ÈÁ´ÍçÁûÆ°¡É¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤ë¡Ö¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡×Àâ¡Ä¡ÖÁÀ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤«¤é»£±Æ¡×¡ÖÄÌÊó¤¬Áá¤¤¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ë°Õ¸«¹­¤¬¤ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤Ï¡¢Áð´ÖÈ´¤­¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖA¤§¡ª group¤ÎQ&A¤§¡ª¡×¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï