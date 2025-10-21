北朝鮮が日本の政界関係者の靖国神社への供物奉納と団体参拝を非難し「こうした妄動はむしろ周辺国の覚醒を一層高めている」と指摘した。朝鮮労働党機関紙の労働新聞は21日付6面に掲載した記事「執拗な参拝は露骨な再侵野望の発露」で、日本の指導者級の人々が「また再び群れをなして参拝した。政府当局者の供物奉納もあった」と指摘した。最近日本では靖国神社の秋季例大祭期間に石破茂首相が内閣総理大臣名義で供物を奉納し、「