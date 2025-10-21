カンボジアを拠点に総額120億ウォン（約12億7000万円）規模の「ロマンススキャム（恋愛を装った詐欺、いわゆるロマンス詐欺）」を行っていた組織は、現地に複数の本部と支部を設け、管理・コールセンター・資金洗浄など機能ごとに細分化された企業型の「詐欺工場」だったことが明らかになった。組織は首都プノンペン中心部の本部で人員を募集し、南側郊外のボレイにコールセンターを、西側郊外の太子団地に資金洗浄拠点を置くなど